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В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

Среда 24 апреля 2024 22:48
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В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины Архивное фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Помощи Украине от Соединенных Штатов Америки, которую недавно одобрил Конгресс, должно хватить до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга.

Он уточнил, что с тем количеством ресурсов, которые у США есть сейчас, удастся обеспечивать Украину всем, что ей нужно, до 2024 года.

Больше на эту тему советник Байдена ничего не сказал.

США одобрили новый закон о помощи Украине

С минувшей осени Конгресс США не мог проголосовать за законопроект о помощи Украине из-за позиции части членов Республиканской партии.

Однако недавно политикам в США удалось договориться и на голосование был поставлен новый законопроект о помощи Украине. Сегодня его подписал президент Джо Байден.

В своем обращении он рассказал о передаче Украине пакета военной помощи в 1 млрд долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и ракеты для ПВО.

В законопроекте, который представил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, заложена помощь Украине и связанные с ней расходы на 60,84 млрд долларов. Подробнее о том, что получит Киев - в материале РБК-Украина.

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