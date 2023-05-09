Помощь Украине продолжится, несмотря на позицию некоторых республиканцев, - сенатор США

"Я думаю, что мы имеем достаточную поддержку в Конгрессе, чтобы продолжать это еще долго. Все руководство в Палате представителей и Сенате в моей партии очень сильно выступает за победу над русскими", - сказал он.

Чиновник также призвал президента США Джо Байдена ускорить поставки высокотехнологичного вооружения Украине перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

При этом на прошлой неделе Макконнел поддержал заявление спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти о продолжении поддержки помощи Украине.