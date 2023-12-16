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Лечение военных за границей: как получить помощь

Суббота 16 декабря 2023 22:38
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Лечение военных за границей: как получить помощь Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война в Украине продолжается уже более года, и за это время тысячи людей получили ранения или травмы, которые нуждаются в лечении. Уже около 4 тысяч украинцев, в том числе военных, были эвакуированы в клиники Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Алгоритм медицинской эвакуации военных на лечение за границу был упрощен правительством Украины. Теперь для медэвакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Теперь медучреждение, в котором военный находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу.

Медучреждение готовит пакет документов, в частности:

  • согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за рубежом;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;
  • выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Пакет документов направляется в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный проходит службу. Государственный орган, в свою очередь, направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности бесплатно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь. После получения положительного ответа Минздрав информирует Командование Медицинских сил, соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Минздрав Украины при содействии официальных структур Еврокомиссии транспортирует защитника/защитницу в зарубежную клинику.

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