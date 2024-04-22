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Помощь США Украине обеспечивает европейский мирный порядок, - Бербок

Понедельник 22 апреля 2024 14:27
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Помощь США Украине обеспечивает европейский мирный порядок, - Бербок Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала решающим прорывом голосование Палаты представителей США за выделение миллиардов на новую военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Это не только хороший и важный момент для Украины, но и важный момент для обеспечения европейского мирного порядка", - заявила она.

Политик отметила, что наконец-то достигнута ситуация, в которой "сердца двух самых главных сторонников Украины, европейцев и американцев, снова бьются в одном ритме".

Бербок отметила, что это важно, потому что российский диктатор Владимир Путин в настоящее время использует все доступные средства, чтобы уничтожить Украину и атаковать европейский мирный порядок.

В связи с массированными атаками российских беспилотников, ракет и бомб на Украину Бербок также вновь выступил за инициативу Германии по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Мы с немецкой стороны срочно призываем всех еще раз взглянуть на свои запасы и посмотреть, как можно расширить поддержку ПВО, - сказала она.

Министр подчеркнула, что Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, которая нужна ей для выживания.

"Именно эти места нуждаются в особой защите", - заявила Бербок.

Помощь Украине от США

Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Украине помощи в размере 60,84 млрд долларов. В частности, 23,2 млрд долларов останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов, 13,8 млрд - пойдут на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины.

При этом 11,3 млрд долларов - на текущие военные операции США в Европе.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сенате США, где ему необходимо получить одобрение двух третей голосов. Ожидается, что после одобрения Сенатом законопроект будет подписан президентом США Джо Байденом.

По сообщениям западных СМИ, первая партия помощи Украине будет отправлена в течение нескольких дней после подписания законопроекта.

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