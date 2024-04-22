Помощь США Украине обеспечивает европейский мирный порядок, - Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала решающим прорывом голосование Палаты представителей США за выделение миллиардов на новую военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Это не только хороший и важный момент для Украины, но и важный момент для обеспечения европейского мирного порядка", - заявила она.

Политик отметила, что наконец-то достигнута ситуация, в которой "сердца двух самых главных сторонников Украины, европейцев и американцев, снова бьются в одном ритме".

Бербок отметила, что это важно, потому что российский диктатор Владимир Путин в настоящее время использует все доступные средства, чтобы уничтожить Украину и атаковать европейский мирный порядок.

В связи с массированными атаками российских беспилотников, ракет и бомб на Украину Бербок также вновь выступил за инициативу Германии по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Мы с немецкой стороны срочно призываем всех еще раз взглянуть на свои запасы и посмотреть, как можно расширить поддержку ПВО, - сказала она.

Министр подчеркнула, что Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, которая нужна ей для выживания.

"Именно эти места нуждаются в особой защите", - заявила Бербок.