Помощь союзников Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года

"Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать существенную поддержку, таких как Германия, США или страны Северной Европы", - сказал Кристоф Требеш, директор исследовательского центра Кильского института.

По его словам, учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет поддержки на сумму 50 млрд евро. "Дальнейшая задержка явно укрепит позиции Путина", - добавил он.

Задержка помощи

Как отмечается в отчете, предложенный новый пакет помощи США был отложен, а утверждение проекта ЕС по Украине застопорилось. Основной оставшейся группой активных доноров являются отдельные европейские страны, такие как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания.

Украина также может рассчитывать на крупные ранее обещанные многолетние программы, на которые теперь приходится большая часть фактически доставленной помощи. Например, Дания, Германия и Норвегия предоставили военную помощь на сумму 1,2 млрд евро, 1 млрд евро и 662 млн евро соответственно за последние 3 месяца в рамках своих ранее принятых многолетних схем.

Изменения в структуре помощи

В плане оказания военной помощи страны Европейского Союза продолжают догонять их и теперь обогнали Соединенные Штаты. В частности, Германия и страны Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) выделили в последние месяцы значительную новую помощь.

Из общей суммы в 25 млрд евро обязательств по тяжелым вооружениям (январь 2022 года - октябрь 2023 года) на долю США приходится 43% общей стоимости, в то время как на все страны и институты ЕС вместе приходится 47%, а остальная часть поступает от различных других стран-доноров, в частности Великобритании и Канады. За последние 3 месяца (август, сентябрь, октябрь) страны ЕС выделили 780 млн евро на поставки тяжелого вооружения по сравнению с 500 млн евро из США.

Новые обязательства Германии и стран Северной Европы, принятые с августа 2023 года, способствуют этой тенденции, в частности, благодаря новым системам ПВО Patriot и IRIS-T из Германии и 19 истребителям F-16 из Дании в рамках совместной авиационной коалиции с Нидерландами и Великобритания. Другие примеры сотрудничества ЕС в области военной помощи включают новые соглашения о совместных закупках между Нидерландами, Данией и Чехией для предоставления Украине 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЕА, а также ряд схем совместных закупок скандинавских стран для приобретения 155-мм боеприпасов.

"В целом мы наблюдаем дальнейший сдвиг в сторону военной помощи, особенно в структурах двусторонней помощи", - сказал Требеш. Среди 10 крупнейших стран-доноров военная помощь сейчас составляет 58% от общего объема помощи (по состоянию на 31 октября 2023 года). США остаются крупнейшим военным донором с общим объемом обязательств в 44 млрд евро. Но Германия быстро догоняет ее: общий объем военных обязательств сейчас превышает 17 млрд в евро. Меньшие страны, в частности страны Северной Европы и Нидерланды, также играют растущую роль в военной помощи.

Об исследовании

Ukraine Support Tracker перечисляет и количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине с 24 января 2022 года (в настоящее время по 31 октября 2023 года). Он охватывает 40 стран, в частности государства-члены ЕС, других членов G7, а также Австралию, Южную Корею, Турцию, Норвегию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Тайвань и Индию. Кроме того, институты ЕС включены в качестве отдельного донора. В трекере перечислены межправительственные обязательства; частные пожертвования или пожертвования международных организаций, таких как МВФ, не включены в основную базу данных.

База данных объединяет официальные правительственные источники с информацией международных СМИ. Помощь, предоставляемая в натуральной форме, например, медикаменты, продукты питания или военное оборудование, определяется количественно на основе рыночных цен или информации о предыдущих кризисах, связанных с государственной помощью.