Общество Образование Деньги Изменения

Помощь семьям в Киеве: кому и при каких условиях выплатят 7 500 гривен на ребенка

Материальную помощь на детей получат около 12 500 многодетных семей Киева (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве около 12 500 многодетных семей получат единовременную материальную помощь в размере 7 500 гривен на ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кто именно получит материальную помощь

Украинцам рассказали, что в Киеве почти 12 500 многодетных семей получат единовременную материальную помощь в размере 7 500 гривен на каждого ребенка до 6 лет - который получает государственную социальную помощь.

Уточняется, что выплату профинансируют в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" (в 2026 году на нее предусмотрено почти 100 млн гривен).

"Выплата осуществляется на каждого ребенка, получающего государственную социальную помощь, а не на семью в целом", - подчеркнула заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

Она объяснила, что это позволяет:

  • точнее учитывать потребности семей;
  • обеспечивать больший объем поддержки

Как начисляются такие выплаты на детей в Киеве

В КГГА сообщили, что такая помощь многодетным семьям:

  • является ежегодной;
  • начисляется адресно на ребенка.

"В этом году программа охватит более 13 000 детей. Для сравнения: в 2025-м выплату получили 10 000 детей", - поделились с гражданами.

Хонда уточнила, что "семьи, которые уже получали помощь в прошлом году, не должны повторно подавать документы - выплату начислят автоматически".

Между тем семьи, которые оформляют помощь впервые, могут обратиться:

  • либо в районные управления социальной защиты населения;
  • либо в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) - по месту жительства.

Когда будут выплаты и куда поступят средства

В завершение в КГГА рассказали, что выплату запланировано провести в конце января - начале февраля 2026 года.

Отмечается, что средства поступят на "Карту киевлянина" для семей, которые:

  • воспитывают трех и более детей;
  • состоят на учете в органах социальной защиты;
  • фактически проживают в Киеве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и бумаг.

Кроме того, мы объясняли, как выросли в 2026 году "детские" выплаты в Украине (от беременности до школы) и где их можно оформить.

Читайте также про "єЯсла" в Украине - кто из родителей может получать 8 тысяч ежемесячно и на что тратить.

