Помощь после смерти военного: Кабмин изменил порядок выплат семьям

В обновленном документе указано, что в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или связанных с прохождением военной службы, днем возникновения права на помощь является дата составления актовой записи о смерти.

Заметим, что раньше отсчет велся от даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти. Аналогичные нормы распространяются на военнообязанных и резервистов.

Это постановление будет регулировать ситуации с неопознанными лицами. Если военнослужащий, военнообязанный или резервист сначала не был идентифицирован, а впоследствии установлена его личность, то днем возникновения права на помощь становится дата внесения соответствующих изменений в актовую запись о смерти.

Для лиц, пропавших без вести, чью смерть позже зарегистрировали официально, правом на помощь можно воспользоваться с даты составления актовой записи о смерти, содержащейся в свидетельстве.

"Постановление внедряет единый подход к выплате помощи в условиях военного положения. Минобороны и другие государственные органы по согласованию с Минфином и Минэкономики получили возможность самостоятельно определять порядок и условия выплаты помощи в случае гибели военнослужащего при исполнении служебных обязанностей в период военного положения", - сказано в сообщении.