Помощь малообеспеченным в Украине: в Меморандуме с МВФ определили цели

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о намерении создать единый механизм помощи малообеспеченным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ .

"Мы работаем над дальнейшим усилением адресности и проверки доходов для уязвимых групп населения. При поддержке Всемирного банка, в том числе посредством программного кредита, мы работаем над законопроектом по консолидации различных типов социальных пособий", - говорится в письме.

В частности, изучаются варианты интеграции различных программ социальной помощи в единый унифицированный пакет на основе индивидуальных потребностей независимо от статуса получателя (например, ВПЛ или не ВПЛ).

"В этом контексте мы также увеличили порог дохода для права на участие в программе гарантированного минимального дохода", - говорится в документе.

Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что до конца 2024 года власти Украины направят в парламент законопроект об улучшении механизмов поддержки уязвимых групп, включая консолидацию различных программ социальной помощи.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.