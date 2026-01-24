Помощь маломобильным и домам без тепла: правительство определило приоритеты после удара РФ

После очередной массированной атаки России по энергоинфраструктуре правительство усилило координацию действий по скорейшему восстановлению света и тепла. Внимание сосредоточено на маломобильных людях и домах, где теплоснабжение не восстанавливается длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, враг цинично атаковал Киев и Киевскую область, а также Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, в том числе с применением баллистических ракет. В Харькове в результате обстрелов ранения получили более 30 человек.

В Киеве российские войска снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. На местах ударов непрерывно работают спасатели, энергетики и коммунальные службы.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство делает все возможное для оперативного восстановления энергоснабжения. В частности, речь идет о восстановлении поврежденной генерации, максимальном наращивании импорта электроэнергии и введении в работу альтернативных источников питания.

Отдельный акцент во время селектора сделан на поддержке маломобильных людей.

"Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активной должна быть и власть на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение", - заявила Свириденко.