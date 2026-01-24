ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Помощь маломобильным и домам без тепла: правительство определило приоритеты после удара РФ

Украина, Суббота 24 января 2026 14:27
UA EN RU
Помощь маломобильным и домам без тепла: правительство определило приоритеты после удара РФ Фото: правительство определило приоритеты после удара РФ (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Наталья Кава

После очередной массированной атаки России по энергоинфраструктуре правительство усилило координацию действий по скорейшему восстановлению света и тепла. Внимание сосредоточено на маломобильных людях и домах, где теплоснабжение не восстанавливается длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, враг цинично атаковал Киев и Киевскую область, а также Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, в том числе с применением баллистических ракет. В Харькове в результате обстрелов ранения получили более 30 человек.

В Киеве российские войска снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. На местах ударов непрерывно работают спасатели, энергетики и коммунальные службы.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство делает все возможное для оперативного восстановления энергоснабжения. В частности, речь идет о восстановлении поврежденной генерации, максимальном наращивании импорта электроэнергии и введении в работу альтернативных источников питания.

Отдельный акцент во время селектора сделан на поддержке маломобильных людей.

"Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активной должна быть и власть на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение", - заявила Свириденко.

Ночная атака РФ по Украине 24 января

Напомним, в ночь на 24 января РФ нанесла очередной комбинированный удар по Украине, применив более 375 ударных беспилотников и 21 ракету различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако избежать попаданий не удалось.

Наибольшие разрушения понес Киев - повреждения зафиксированы в пяти районах столицы. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Из-за обстрелов на левом берегу Киева возникли перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Кроме того, этой же ночью под массированной атакой дронов оказался Харьков. По имеющейся информации, там пострадали около 30 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстрел Киева Юлия Свириденко Война в Украине
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов