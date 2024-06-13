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Помощь Китая играет ключевую роль в российско-украинской войне, - Столтенберг

Фото: Россия использует микроэлектронику из Китая для производства вооружений (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Китайская помощь играет ключевую роль в войне России против Украины. За прошлый год 90% микроэлектроники, которую импортировала РФ, поступила из Китая.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Североатлантического Альянса.

Генсек подчеркнул, что электронное оборудование является ключевым для производства разных типов вооружений. Исходя из этого, Китай создает возможность для России продолжать захватническую войну против Украины.

"Мы видим как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины", - сказал Столтенберг.

Напомним, лидеры G7 по итогам встречи в Италии призовут Китай перестать поддерживать войну России против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация все чаще стала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и африканских стран в войне против Украины. Сообщения об этом заметили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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