Помощь Китая играет ключевую роль в российско-украинской войне, - Столтенберг

Напомним, лидеры G7 по итогам встречи в Италии призовут Китай перестать поддерживать войну России против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация все чаще стала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и африканских стран в войне против Украины. Сообщения об этом заметили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.