Лидеры G7 призовут Китай прекратить поддержку войну России против Украины, - Bloomberg

Об этом говорится в проекте заявления саммита G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Союзники Киева обвиняют Пекин в том, что он снабжает Россию технологиями и деталями - либо найденными в оружии, либо необходимыми для его производства - помогая Москве торговые ограничения "Большой семерки" на многие из этих товаров. Запрещенные материалы часто попадают в Россию через третьи страны, такие как Китай и Турция, или через сети посредников.

"Постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", - говорится в проекте заявления, которое еще может измениться до того, как оно будет согласовано лидерами на саммите в Италии, который должен начаться 13 июня.

Ожидается, что в рамках усилий по противодействию обходу санкций страны "Большой семерки" и Евросоюза в ближайшие дни введут новые ограничения.

Обсуждаемые меры включают в себя список большего количества компаний, нацеливание на банки в третьих странах, которые содействуют торговле, требование, чтобы компании усилили проверки своих дочерних компаний и субподрядчиков за границей, а также расширение ограничений на товары западных брендов, которые все еще попадают в Россию.

"Большая семерка" также призовет Пекин подтолкнуть Россию к выводу войск из Украины и поддержать справедливый мир.

Отношения стран Запада с Китаем

Торговая напряженность между странами "Большой семерки" и Китаем будет отражена в заявлении более широко. Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредные избыточные мощности в ряде секторов", согласно проекту.

"Большая семерка" подтвердит свои продолжающиеся усилия по уменьшению критической зависимости от Китая, одновременно подтвердив, что они не намерены разрывать отношения.

"Мы не пытаемся причинить вред Китаю или помешать его экономическому развитию, более того, растущий Китай, который играет по международным правилам, будет представлять глобальный интерес", - говорится в проекте.

Обсуждение происходит на фоне роста торговой напряженности между Западом и Китаем, поскольку ЕС должен подтвердить на этой неделе, что он введет тарифы на электромобили с июля, и Пекин, как ожидается, примет ответные меры.

Приоритеты саммита G7

В ходе встречи 13-15 июня в Италии главы наиболее развитых демократических стран мира обсудят многочисленные проблемы, включая войны России против Украины и на Ближнем Востоке, торговый дисбаланс с Китаем, угрозы, создаваемые искусственным интеллектом и проблемы развития в Африке.

Увеличение финансирования Украины будет главным приоритетом на встрече G7 , поскольку официальные лица США и Европы стремятся найти решения в преддверии возможного переизбрания Дональда Трампа и неопределенности, которую это повлечет за будущей поддержкой Киева со стороны США.

Страны "Большой семерки" и Европейский Союз рассматривают, как использовать прибыль, полученную от российских активов, замороженных на Западе, для предоставления Украине крупного авансового кредита для обеспечения финансирования Киева на 2025 год.

Президент США Джо Байден будет оказывать давление на других лидеров G7, чтобы они согласились на инновационный план использования будущих процентов с 280 млрд долларов российского центрального банка для поддержки кредита Украине в 50 млрд долларов.