RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь для беженцев. В Польше появилась онлайн-платформа для защиты прав украинцев

Фото: в Польше появилась онлайн-платформа для защиты прав украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Польше была создана онлайн-платформа для защиты прав украинцев. Украинским искателям убежища разъясняются их права и помогают трудоустроиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Это один из разделов Международного комитета спасения (IRC). В нем украинским искателям убежища разъясняются их права. В частности, чтобы ориентироваться на рынке труда и уберечься от недобросовестных работодателей.

Также здесь можно получить дополнительную информацию или юридическую поддержку от партнеров.

Кроме того, предоставить консультации могут в Центрах поддержки и интеграции. Они расположены:

  • г. Познань: ул. Товарная, 35/3А, 61-896. Обратиться можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00; e-mail: poznan@fiiw.pl;
  • г. Катовице: ул. Хожовская, 6 (первый этаж), 40-101. Работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00; e-mail: katowice@fiiw.pl.

Напомним, мы писали, кого из украинцев касается изменения условий легального пребывания в Польше.

Мы также сообщали, что часть украинцев, ездящих лечиться домой, существенно снизилась за последний год. Основными причинами такого решения есть трудности и опасения, связанные с войной в Украине, считают авторы исследования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша