Помощь для беженцев. В Польше появилась онлайн-платформа для защиты прав украинцев

В Польше была создана онлайн-платформа для защиты прав украинцев. Украинским искателям убежища разъясняются их права и помогают трудоустроиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Это один из разделов Международного комитета спасения (IRC). В нем украинским искателям убежища разъясняются их права. В частности, чтобы ориентироваться на рынке труда и уберечься от недобросовестных работодателей.
Также здесь можно получить дополнительную информацию или юридическую поддержку от партнеров.
Кроме того, предоставить консультации могут в Центрах поддержки и интеграции. Они расположены:
Напомним, мы писали, кого из украинцев касается изменения условий легального пребывания в Польше.
Мы также сообщали, что часть украинцев, ездящих лечиться домой, существенно снизилась за последний год. Основными причинами такого решения есть трудности и опасения, связанные с войной в Украине, считают авторы исследования.
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