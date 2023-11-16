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Помог Javelin. ВСУ отбили атаку россиян, уничтожив вражеские БМП и танк (видео)

Украина, Четверг 16 ноября 2023 20:20
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Помог Javelin. ВСУ отбили атаку россиян, уничтожив вражеские БМП и танк (видео) Архивное фото: ВСУ отбили атаку россиян (facebook com pressjfo news)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины отбили атаку российских БМП и танка. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Печальная история вражеского танка, двух БМП и их экипажей", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как россияне пытаются на бронетехнике атаковать позиции ВСУ.

Украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin подбили вражескую БМП.

Вторая БМП пыталась избежать такой же участи, но ей это не удалось. Она наехала на противотанковую мину.

Танк также удалось подбить с помощью Javelin. А пехота россиян была вынуждена бежать с поля боя.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных.

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 600 оккупантов и 43 единицы военной техники врага.

The Guardian пишет, что потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в боях под Авдеевкой россияне теряют до 1000 солдат в день.

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