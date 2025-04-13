Помог Javelin: украинские бойцы сорвали штурм россиян на Покровском направлении

Российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ в полосе обороны одного из подразделений на Покровском направлении. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления украинцев, но бойцы стрелкового батальона изменили его планы.

"Первый удар - выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin по башне вражеского панцерника. Далее работал тяжелый бомбер Vampire. И для танка с экипажем все закончилось фатально", - рассказали в группировке войск.

Успешную работу украинских стрелков показала на видео 141 отдельная механизированная бригада.

"Оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают достойный и сокрушительный ответ. Так будет с каждым!", - отметили в ОСГВ.

Что известно о Javelin

Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.

"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Что известно о дроне Vampire

БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.

В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов.