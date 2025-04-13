Помог Javelin: украинские бойцы сорвали штурм россиян на Покровском направлении

Украинские воины на Восточном направлении фронта остановили штурм российской армии с помощью Javelin, а затем дроном добили технику противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ в полосе обороны одного из подразделений на Покровском направлении. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления украинцев, но бойцы стрелкового батальона изменили его планы.
"Первый удар - выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin по башне вражеского панцерника. Далее работал тяжелый бомбер Vampire. И для танка с экипажем все закончилось фатально", - рассказали в группировке войск.
Успешную работу украинских стрелков показала на видео 141 отдельная механизированная бригада.
"Оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают достойный и сокрушительный ответ. Так будет с каждым!", - отметили в ОСГВ.
Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.
"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.
БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.
В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов.
ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.
Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от ВСУ.
Кроме того, украинская артиллерия мастерски атаковала позиции российских захватчиков. Меткими выстрелами уничтожены вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады боеприпасов и личный состав противника.
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