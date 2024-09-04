Помог брату жены уехать в Молдову. Дубинский получил новое подозрение

"Работники ГБР и СБУ разоблачили, что подозреваемый в организации незаконного пересечения границы другому лицу народный депутат делал это не единовременно. Поэтому, 2 сентября Офис Генпрокурора сообщил о новом и изменении ранее уведомленного подозрения действующему находящемуся в СИЗО народному депутату Украины", - говорится в сообщении ГБР.

Несмотря на то, что в ГБР не называют имя нардепа, согласно фото, опубликованному Офисом генпрокурора, речь идет о нардепе Александре Дубинском.

"Фигурант в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Республику Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска", - уточнили в ГБР.

Как основание для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Путь" - выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ.

Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам родственник после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

Также о подозрении ГБР сообщило бывшему помощнику нардепа, который сейчас работает главой общественной организации "МЕДИАОБОРОНА".

Схема сработала не в первый раз

Как ранее сообщалось, нардеп в сговоре с другими лицами в 2023 году, при тех же условиях повторно организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу как водителя волонтера. Он знал, что во время предварительного выезда за границу мужчина, по предоставленному ранее распоряжению Киевской областной военной администрации, не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи.

По-прежнему родственник сожительницы народного избранника выехал с территории Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства Общественной организации "МЕДИАБОРОНА".

Также выяснилось, что на самом деле мужчина, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев, где должен ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта в Кишеневе в Вену.

В ходе расследования первого факта незаконного выезда правоохранители выяснили, что мужчина второй раз успел воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего уже не возвращался в Украину.