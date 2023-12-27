Суд оставил Дубинского в СИЗО без права обжалования решения

Печерский районный суд Киева покинул меру пресечения без изменений для народного депутата Александра Дубинского. Заседание прошло в среду, 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Суспільне".

Согласно решению суда, Дубинский будет находиться под стражей, а определение суда обжалованию не подлежит.

Заметим, что адвокаты Дубинского просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья. При этом ранее Дубинский заявил о якобы избиении в Киевском СИЗО, однако Нацполиция после осмотра не смогла этого подтвердить.

Хотя адвокат предоставлял суду результаты медицинского осмотра Дубинского, в котором, по его словам, речь идет о переломе двух ребер, ушибе грудной клетки.

Дела против Дубинского

В августе 2023 года СБУ и ДБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками в Дубинское в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО. Недавно нардеп заявил, что он был избит в следственном изоляторе, но полиция не подтвердила этот факт.

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