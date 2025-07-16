Помогали РФ планировать наступление на востоке: СБУ задержала информаторов врага

Служба безопасности Украины разоблачила трех информаторов ФСБ, которые помогали РФ планировать свое наступление в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что больше всего врага интересовали геолокации опорных пунктов и боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Краматорском направлении.
Также российская спецслужба пыталась получить агентурную информацию о "запасных" маршрутах движения украинской бронетехники в направлении передовой.
По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать информацию от агентов для подготовки новых попыток прорыва обороны ВСУ на восточном фронте.
Как установило расследование, фигуранты действовали отдельно друг от друга и имели нескольких кураторов от ФСБ.
Так, двое из агентов - безработные из Константиновки, которые шпионили за оборонительными линиями ВСУ на подступах к городу. Также они пытались отслеживать логистические пути поставки боеприпасов и перемещения украинских войск на передовую.
Еще один фигурант - 45-летний житель Славянска, который отслеживал расположение укрепрайонов и военных складов в районе прифронтового города.
Для сбора данных агенты обходили местность, фотографировали и обозначали на онлайн-картах позиции Сил обороны, а затем "отчитывались" кураторам.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила агента РФ, которая планировала взорвали популярный отель в Ровно.
Также сообщалось, что два агента ГУР РФ планировали серию терактов на территории Полтавы и Днепра с целью ликвидации судей и волонтеров.
Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.
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