Помогала захватчикам захватить Авдеевку: правоохранители задержали российскую информаторку

Как отмечают в ведомстве, проживая на территории города, злоумышленница фиксировала локацию опорных пунктов и огневых точек ВСУ.

Также она шпионила по маршрутам движения и количеству военных колонн, направлявшихся на усиление боевых позиций защитников Авдеевки.

Полученные разведданные фигурантка мессенджером передавала своей сестре - медику оккупационной группировки РФ, участвовавшей в непрерывных штурмах города.

Родственница фигурантки докладывала о полученных сведениях военной разведке страны-агрессора.

РФ использовала полученную информацию

Оккупанты использовали эту информацию для планирования боевых операций по захвату Авдеевки, с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации.

Впоследствии, когда в городе начались активные бои, вражеская информаторка выехала в Кривой Рог, где надеялась "отсидеться" под видом переселенки.

Там она "залегла на дно" в съемной квартире, которую снимала за социальные выплаты для переселенцев.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место, где она скрывалась от правосудия, и задержали.

Объявление подозрения и вероятный срок

Во время обыска во временном доме информатора обнаружен мобильный телефон с поличным ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

В настоящее время информатор РФ сообщил подозрение за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.