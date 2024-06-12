В Донецке жалуются на "прилеты", в небе виднеется дым

Донецк

Взрывы раздавались в центре Донецка. В частности, утверждается о работе противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации.

Позже стало известно о прилетах в двух районах:

Ворошиловскому;

Киевском.

Как отмечаю "Новости Донбасса", в тех краях расположено, например, "управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) "Донецкой народной республики" (ДНР)". В то же время точное место прилета пока неизвестно.

Ясиноватая

Глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко пожаловался на сброс боеприпаса с беспилотника, в результате чего была повреждена система электроснабжения города. В настоящее время населенный пункт остался без света.

"Прилеты" в Донецкой области

На территории временно оккупированного Донецка регулярно раздаются взрывы. Как пример, только недавно россияне жаловались на удары по Киевскому району города. Также в мае в сети писали о "прилете" по ресторану, где на тот момент находились российские террористы.