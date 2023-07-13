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В Донецке раздались взрывы, поднимаются густые клубы дыма (фото, видео)

Иллюстративное фото: в Донецке раздались взрывы, поднимаются густые клубы дыма (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 13 июля. В городе поднимаются густые клубы дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Паблики пишут об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.

Местные жители сообщают о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.

Фото: осколок ракеты, который упал в Донецке (t.me/novostidnua)

Ситуация в Донецке

Донецк находится под оккупацией россиян с 2014 года. Однако в последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Так, фиксируют "прилеты" по скоплениям оккупантов или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные подчеркивают, что "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Так, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке сообщали о мощных взрывах. После эффективного огневого воздействия свое существование прекратил очередной склад россиян в Макеевке.

28 июня в Донецке также заметили черный дым в районе торгового центра Green Plaza.

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Донецк