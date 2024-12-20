В Донецке под удар могло попасть здание ФСБ: фото, видео
В оккупированном Донецке 20 декабря под обстрел могло попасть здание, которое использовала ФСБ. Там удерживали украинцев перед отправкой в тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Как отмечается, удар был по зданию так называемого "Министерства безопасности ДНР". Сейчас это управление российской ФСБ в Донецке.
Это комплекс зданий по адресу бульвар Шевченко, 26. До оккупации Донецка в 2014 году там находилась налоговая инспекция Калининского района.
В сети отмечают, что в здании так называемого "Министерства безопасности ДНР" допрашивали и пытали задержанных перед тем, как отправить в печально известную тюрьму "Изоляция". "МГБ" с 2014 года фактически руководили сотрудники ФСБ.
После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году "МГБ" начало использовать штаб-квартиру на улице Щорса, 62, где ранее размещалось управление СБУ. В том районе неоднократно были "прилеты".
Напомним, недавно дроны СБУ поразили склад оккупантов в Донецкой области. По данным источников РБК-Украина, там находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.
Отмечается, что на складе всю ночь раздавались взрывы. Источники также сообщили, что уничтожен еще и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.
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