В Донецке оккупанты начисляют людям заоблачные платежки за воду, которой нет, - ЦНС

В частности, речь идет о жителях Кировского района города, которые недавно перекрывали дорогу из-за проблем с водой. За это время у них ничего не изменилось, но квитанции есть.

"У многих почему-то сгорела переплата и появился долг за коммунальные услуги. И это еще и задним числом от 7 августа", - говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, люди в ярости из-за того, что им нужно отдавать деньги за "пустоту". При этом разобраться с КП "Вода Донбасса" невозможно, поскольку ни один из трех рабочих номеров не отвечает. В свою очередь районный водоканал тоже не берет трубку.

В то же время, информационный ресурс отметил, что местные коллаборанты принялись исправлять эту ситуацию, но с одним нюансом.

"Теперь есть районы в Донецке, где из кранов в местных квартирах действительно течет. Правда, не вода, которой можно пользоваться хотя бы в хозяйственных нуждах, а самое настоящее болото", - сообщает ЦНС.

Причиной гуманитарного кризиса стали действия врага, в частности подрыв дамбы Каховской ГЭС, в результате чего в системах водоснабжения исчезла вода.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что изменить это можно только путем полной деоккупации украинских земель. Информационный ресурс призвал людей помогать и присылать информацию о позициях врага, его личном составе и перемещении техники.