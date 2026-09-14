В Донецке могли ликвидировать командующего 51-й армией РФ, - "Атеш"

Что известно о гибели генерала

СМИ пишут о гибели генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. Он возглавлял 51-ю гвардейскую общевойсковую Донецкую армию Южного военного округа РФ.

Вероятно, генерал погиб 26 августа 2026 года. В тот день Силы обороны Украины ударили по основным и запасным командным пунктам российских войск в Донецке.

По данным OSINT-сообществ и ряда медиа, одной из целей удара мог быть именно командный пункт 51-й армии.

Версия россиян: "сдали свои"

Российские военкоры убеждены, что удар был слишком точен для случайности. Поэтому среди них распространяется версия, что генерала "сдали" свои же.

Официального подтверждения этой версии пока нет.

СМИ ранее сообщали о гибели еще одного военного РФ. Взрыв автомобиля в Петербурге 27 августа ликвидировал офицера ВВС РФ Сергея Сечкова, внесенного в базу "Миротворец".