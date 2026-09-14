В Донецке могли ликвидировать командующего 51-й армией РФ, - "Атеш"

Командующий 51-й армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, предположительно, погиб под ударом Сил обороны Украины по штабам в Донецке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию партизанского движения "АТЕШ" в Telegram.
СМИ пишут о гибели генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова. Он возглавлял 51-ю гвардейскую общевойсковую Донецкую армию Южного военного округа РФ.
Вероятно, генерал погиб 26 августа 2026 года. В тот день Силы обороны Украины ударили по основным и запасным командным пунктам российских войск в Донецке.
По данным OSINT-сообществ и ряда медиа, одной из целей удара мог быть именно командный пункт 51-й армии.
Российские военкоры убеждены, что удар был слишком точен для случайности. Поэтому среди них распространяется версия, что генерала "сдали" свои же.
Официального подтверждения этой версии пока нет.
СМИ ранее сообщали о гибели еще одного военного РФ. Взрыв автомобиля в Петербурге 27 августа ликвидировал офицера ВВС РФ Сергея Сечкова, внесенного в базу "Миротворец".
Источники сообщали, что военный заранее знал об угрозе и каждый день проверял свою машину.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял о продолжавшихся практически до мятежа 2023 года регулярных контактах с учредителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
По словам Буданова, подобный диалог является частью работы военной разведки во время войны.