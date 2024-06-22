В Донецке гремят взрывы

Взрывы в Донецке

Российские войска оккупировали Донецк в 2014 году. С того времени здесь постоянно происходят взрывы. Часто захватчики сами обстреливают город, обвиняя в них украинские Силы обороны.

Например, Донецк оказался под обстрелом 21 января. Под ударом был рынок на крупном жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

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