У Донецькій області у приміщенні виконкому знайшли гранату

Небезпечну ділянку оточили поліцейські

В помещении исполкома в городе Новогродовка Донецкой области обнаружили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Донецкой области.

Как отмечается, около 14.30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении исполкома работники обнаружили предмет похожий на гранату ВОГ-17.

Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Селидовского отделения полиции. Теперь работники и посетители исполкома эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.

На месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС, также направлены взрывотехники.

Фото: место происшествия (police.dn.ua)

РБК-Украина писало, что в Ровно обстреляли дом председателя Ровенского городского суда и бросили во двор гранату.

Напомним, полицейские обнаружили и обезвредили гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета Ивано-Франковска.