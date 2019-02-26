У Донецькій області у приміщенні виконкому знайшли гранату

Небезпечну ділянку оточили поліцейські
В помещении исполкома в городе Новогродовка Донецкой области обнаружили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Донецкой области.
Как отмечается, около 14.30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении исполкома работники обнаружили предмет похожий на гранату ВОГ-17.
Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Селидовского отделения полиции. Теперь работники и посетители исполкома эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.
На месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС, также направлены взрывотехники.
Фото: место происшествия (police.dn.ua)
РБК-Украина писало, что в Ровно обстреляли дом председателя Ровенского городского суда и бросили во двор гранату.
Напомним, полицейские обнаружили и обезвредили гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета Ивано-Франковска.