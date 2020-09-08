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У Донецькій області загорілася церква середини 19 століття

Автор: РБК-Україна

В Лимані Донецької області загорілася Свято-Петропавлівська церква. Інформації про загиблих і постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні на телефон служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у храмі на вулиці Петропавлівській.

"Бійці 21-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з'ясували, що горить Свято-Петропавлівська церква. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. Враховуючи те, що будівля храму дерев'яна та спостерігалося щільне задимлення, був оголошений підвищений номер виклику №2", - йдеться в повідомленні.

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До гасіння залучили 33 чоловік особового складу та дев'ять одиниць техніки. Площа пожежі становить 200 квадратних метрів.

Зазначимо, ця церква є одним з найстаріших храмів Горлівської і Слов'янської єпархії УПЦ Московського патріархату. Церква була побудована 1848 році, до неї на цьому місці з 1700 року стояв старий храм.

Нагадаємо, раніше у Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини.

Сьогодні в Луганській області завершили гасіння лісової пожежі, ліквідація вогню зайняла шість днів.

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