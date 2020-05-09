У Донецькій області зафіксували два нові осередки коронавіруса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворювання виявили у Святогорську та Волноваському районі

У Донецькій області вперше підтвердили наявність інфікованих COVID-19 у Святогорську та Волноваському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка у Facebook.

У Волноваському районі наявність COVID-19 підтверджена у 81-річного пенсіонера, з кола контактних осіб по Обласній лікарні інтенсивного лікування (м. Маріуполь).

У Святогірську коронавірусну хворобу виявили у 63-річної пенсіонерки, яка на початку травня повернулася додому із Росії.

Крім того, у Маріуполі - 4 нових випадки: двоє дітей 8 і 5 років, та дві жінки - 22 і 52 років. Одна з них - медпрацівниця. Усі четверо - з кола контактних осіб раніше підтверджених випадків.

Загальна статистика по області виглядає наступним чином: 99 випадків всього, з них 3 летальні. 20 пацієнтів одужало, 76 продовжують лікування.

РБК-Україна писало, що Україна вже 20-й день перебуває на "плато" з поширенням коронавірусу. Кількість нових випадків на добу щодня коливається в діапазоні від 350 до 550.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області за добу, 8 травня, підтвердили 27 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Також повідомлялося, що в Харківській області коронавірусом заразилися 10 медиків, які контактували з пацієнтом з COVID-19.