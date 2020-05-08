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У Рівненській області підтвердили майже 30 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 21:37
У Рівненській області підтвердили майже 30 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області зареєстровано 908 хворих COVID-19

У Рівненській області за добу, 8 травня, підтвердили 27 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль Facebook.

Більшість нових випадків захворювання виявили в Рівному та Рівненському районі - 6 і 14 відповідно. Ще троє захворіли в Сарненському районі, двоє в Березнівському районі, а також по одному в Корецькому та Острозькому районах. Вік хворих від 9 до 70 років.

"Таким чином у Рівненській зареєстровано 908 випадків захворювання COVID-19. З них - 202 медпрацівника та 44 дитини. В зв'язку з ускладненнями, викликаними коронавірусом, померло 19 осіб. Одужали - вже 165", - написав Коваль.

На даний момент в Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці знаходяться 526 зразків.

Раніше РБК-Україна писало, що протягом доби в Херсонській області підтвердили 7 нових випадків захворювання COVID-19. Загальна кількість хворих в області зросла до 156.

Також повідомлялося, що в Харківській області коронавірусом заразилися 10 медиків, які контактували з пацієнтом з COVID-19.

Теги Новини України Рівненська областьКоронавірус
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