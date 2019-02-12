У Донецькій області затримали на хабарі офіцера Нацгвардії

Командир роти резерву однієї з військових частин Національної гвардії вимагав 13 800 гривень

В Донецкой области правоохранители задержали взяточника-офицера из состава Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Как отметил Лысенко, командир роты резерва одной из воинских частей Национальной гвардии требовал и получил от гражданина С. взятку в сумме 13 800 гривен за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части.

"После получения второй части взятки в сумме 7800 гривен, правоохранитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъято. Сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после чего будет решен вопрос о сообщении последнему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января сотрудники СБУ разоблачили на взятке офицера отдела морально-психологической работы одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Чиновник требовала 1 800 долларов в военнослужащего за самовольное оставление расположения части.

До этого следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.