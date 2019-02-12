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У Донецькій області затримали на хабарі офіцера Нацгвардії

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 11:12
У Донецькій області затримали на хабарі офіцера Нацгвардії
Фото: вилучені кошти (facebook.com/lysenko.andrii)

Командир роти резерву однієї з військових частин Національної гвардії вимагав 13 800 гривень

В Донецькій області правоохоронці затримали хабарника-офіцера зі складу Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Як заначив Лисенко, командир роти резерву однієї з військових частин Національної гвардії вимагав та одержав від громадянина С. хабар у сумі 13 800 гривень за сприяння в підписанні контракту на проходження військової служби в зазначеній військовій частині.

"Після одержання другої частини хабара у сумі 7800 гривень, правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди - вилучено. 
Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, після чого буде вирішено питання про повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня співробітники СБУ викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин в Івано-Франківській області.  Посадовець вимагала 1 800 доларів у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.

До цього слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідкиСБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

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