У Донецькій області затримали на хабарі офіцера Нацгвардії

Фото: вилучені кошти (facebook.com/lysenko.andrii)

Командир роти резерву однієї з військових частин Національної гвардії вимагав 13 800 гривень

В Донецькій області правоохоронці затримали хабарника-офіцера зі складу Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Як заначив Лисенко, командир роти резерву однієї з військових частин Національної гвардії вимагав та одержав від громадянина С. хабар у сумі 13 800 гривень за сприяння в підписанні контракту на проходження військової служби в зазначеній військовій частині.

"Після одержання другої частини хабара у сумі 7800 гривень, правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди - вилучено.

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, після чого буде вирішено питання про повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня співробітники СБУ викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин в Івано-Франківській області. Посадовець вимагала 1 800 доларів у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.

До цього слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідкиСБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил.