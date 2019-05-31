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У Донецькій області на збуті канабісу затримали співробітника СБУ

Новини » Надзвичайні події    31.05.2019 - 13:35
У Донецькій області на збуті канабісу затримали співробітника СБУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітникові СБУ загрожує до 10 років в'язниці

В Донецькій області на збуті канабісу затримали співробітника Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що співробітник одного з підрозділів СБУ в Донецькій області із залученням цивільного постачав канабіс наркозалежним. В рамках відкритого кримінального провадження слідчі ДБР задокументували факти продажу наркотичних речовин.

"30 травня 2019 при спробі збуту чергової партії наркотиків правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Речові докази вилучено... Вирішується питання про оголошення підозри і обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що затриманому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

 

Фото: затримання співробітника СБУ (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР розслідує зникнення серверів з секретною інформацією з Адміністрації президента.

Крім того, стало відомо, що Держбюро розслідувань порушило дві справи проти колишнього президента Петра Порошенка.

 

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