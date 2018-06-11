За один раз зловмисники отримували від 6 до 15 тисяч гривень

У Донецькій області затримали групу шахраїв. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Співробітники управління карного розшуку Донецької області припинили діяльність двох гастролерів з окупованої території, які виманювали у громадян гроші під виглядом продажу "цінних" мікросхем. За один раз зловмисники отримували від 6 до 15 тис. гривень", - йдеться у повідомленні

Так, зловмисники розпочали злочинну діяльність в 2017 році, коли переїхали з тимчасово окупованої території до Маріуполя. Шахраї пересувалися на автомобілі, швидко змінюючи місця злочинів, та вживали заходів конспірації, щоб їх неможливо було відстежити.

Діяли за заздалегідь розробленою схемою. Жертвами аферистів ставали переважно літні люди, для яких вони влаштовували цілу виставу. Один входив у довіру до пенсіонера, заводячи розмови на різні теми. У цей час підходив його спільник, який цікавився, чи можна купити у гостя мікросхеми, які, як він чув, дуже "якісні". За кілька хвилин маніпулятори вводили людину в оману, змусивши повірити у "цінність" товару.

Поки один ходив до машини за мікросхемами, інший залишав жертві близько тисячі гривень та просив позичити і віддати продавцю всі гроші, які є (зазвичай сума становила від 6 до 15 тисяч гривень). Зловмисник запевняв старенького, що зараз повернеться за товаром з грошами.

Повіривши незнайомцю, пенсіонери віддавали усю суму та ставали власниками звичайних старих мікросхем. Навіть коли боржник не повертався, потерпілі не спішили звертатися в поліцію, вважаючи, що зможуть продати "дорогоцінний" товар.

Як повідомляється, затримані - жителі тимчасово окупованої території, їм по 43 та 47 років. Старший вже має судимість за шахрайство.

Наразі зловмисники викриті у трьох епізодах шахрайських дій на території Донецької області, збиток від яких склав понад 30 тисяч гривень. Речові докази вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за дане правопорушення - до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Хмельницькій області суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою семи особам, яких підозрюють у рекеті.