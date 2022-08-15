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В Донецькій області ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52: відео

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Понеділок 15 серпня 2022 11:23
В Донецькій області ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52: відео Фото: в Донецькій області ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 серпня, зранку наші бійці збили ворожий Ка-52 у Донецькій області. Це третій вертоліт за два доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"На Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські зенітники збили два російських розвідувально-ударних вертольоти Ка-52 на цих вихідних.

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