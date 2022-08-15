В Донецькій області ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52: відео

Сьогодні, 15 серпня, зранку наші бійці збили ворожий Ка-52 у Донецькій області. Це третій вертоліт за два доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"На Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ", - пише пресслужба.