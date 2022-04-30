У Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС Росії

У Донецькій області воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил знищили багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил.
З'ясувалося, що безпілотник належить до МНС російського рейху.
"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями!", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотник.
Також ми писали, що ЗСУ збили ворожий безпілотник на Запорізькому напрямку.
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