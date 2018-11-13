У Донецькій області під час пожежі загинули двоє людей

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Горів одноповерховий будинок у місті Селідове

У місті Селідове в Донецькій області в будинку на вулиці Берегова сталась пожежа, унаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, що пожежа сталась 13 листопада вдень. Займання сталося всередині одноповерхового житлового будинку. На місці події надзвичайники знайшли тіла чоловіка та жінки.

Вогонь гасили вісім рятувальників та дві одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялось, що 5 листопада під час пожежі в селі Чепиліївка в Київській області загинули 55-річна жінка та її 14-річний син. Вогонь повністю охопив будинок. Пожежу гасили протягом чотирьох годин.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня під час пожеж в Україні загинули 39 осіб. Окрім того, ще 9 людей утонули на водоймах.