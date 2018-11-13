В Донецкой области во время пожара погибли двое людей

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Горел одноэтажный дом в городе Селидово

В городе Селидово в Донецкой области в доме на улице Береговая возник пожар, вследствие которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что пожар произошел 13 ноября днем. Возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. На месте происшествия спасатели знайшли тела мужчины и женщины.

Огонь тушили восемь человек и две единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что 5 ноября во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области погибли 55-летняя женщина и ее 14-летний сын. Огонь полностью охватил дом. Пожар тушили в течение четырех часов.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе во время пожаров в Украине погибли 39 человек. Кроме того, еще 9 человек утонули на водоемах.