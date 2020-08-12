У Донецькій області вже більше тисячі хворих на COVID-19

У Донецькій області вже більше тисячі людей захворіли на коронавірусну хворобу. За минулу добу підтвердили 21 новий випадок зараження.

Про це повідомляє глава Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook.

Зокрема, серед хворих одна дитина та одна медпрацівниця.

Всього 7 нових випадків зафіксували у Краматорську, 5 - у Маріуполі, 3 - у Мар'їнському районі, по 2 - у Волноваському районі і Слов’янську, по 1 - у Вугледарі та Лиманській ОТГ.

Також серед хворих, виявлених за сьогодні, є мешканка Києва, яка тимчасово перебувала у Донецькій області.

"Пандемія поступово нарощує темп, кількість нових хворих збільшується", - додав Кириленко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавіруса, число хворих наближається до 82 тисяч.

РБК-Україна писало, що станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей.