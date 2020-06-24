У Донецькій області майже на третину зросла кількість військових злочинів

У Донецькій області за перші п'ять місяців 2020 року кількість військових злочинів зросла на 30%. Для розслідування таких злочинів в області хочуть створити спеціалізовані підрозділи для розслідування військових злочинів.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Наголошується, що 24 червня у Маріуполі відбулася оперативна нарада під головуванням генпрокурора Ірини Венедиктової.

Зараз в області розслідуються більше 5 тисяч справ щодо понад 8 тисяч військових злочинів.

"За результатами оперативної наради учасники вирішили ініціювати питання створення в органах досудового розслідування Донецької області спеціалізованих підрозділів по розслідуванню злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, збільшення кількості експертів для оперативного і повного проведення експертиз", - повідомили в Офісі генпрокурора

Нагадаємо, у середині травня в Україні з'явився реєстр потерпілих під час збройної агресії Росії.

Також повідомлялося, що парламент схвалив приєднання України до другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.