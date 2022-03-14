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В Авдіївці тривають обстріли. Окупанти застосовують ракети "Точка-У"

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Авдіївка, Понеділок 14 березня 2022 09:52
В Авдіївці тривають обстріли. Окупанти застосовують ракети "Точка-У" Фото: в Авдіївці тривають обстріли (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові продовжують обстрілювати Авдіївку в Донецькій області. Окупанти застосовують ракети "Точка-У" та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зі вчорашнього вечора тривають обстріли Авдіївки. Росіяни стріляють з Точок-У та реактивних систем залпового вогню", - зазначив голова області.

В результаті обстрілів пошкоджені газогін, школа та приватні будинки. Крім того, ворожі війська випустили один пакет "Граду" по коксохімічному комбінату.

Нагадаємо, про обстріли Авдіївки стало відомо вчора. Окупанти запустили ракету комплексу "Точка-У" в напрямку мирного населення.

Також зазначимо, що російські військові обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

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