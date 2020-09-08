У Донецькій області загасили пожежу у церкві 19 століття

Фото: пожежа у церкві (dsns.gov.ua)

У місті Лиман Донецької області рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула у Свято-Петропавлівській церкві. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, о 13:58 у дерев’яній церкві Петра та Павла сталася пожежа, яка охопила площу в 600 м кв. Рятувальникам вдалось її локалізувати о 16:06, а о 17:10 вогонь ліквідували. До гасіння були залучені 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини.

Крім того, сьогодні в Луганській області завершили гасіння лісової пожежі, ліквідація вогню зайняла шість днів.