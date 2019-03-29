У Донецькій області селищний голова отримав 6 років в'язниці за сепаратизм

У Донецькій області голову смт. Миронівський засудили до 6 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Рішення прийняв Артемівський міськрайонний суд.

"Артемівським міськрайонним судом визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади) КК України, Миронівського селищного голову Бахмутського району Донеччини. За вироком суду екс-посадовцю призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Так, у травні 2014 року селищний голова, використовуючи свої службові повноваження, активно сприяв проведенню на території смт. Миронівський незаконного референдуму про визнання легітимності так званої "ДНР". Під час засідання Миронівської селищної ради він умисно вніс до порядку денного питання щодо надання приміщення комунальної власності - Миронівського палацу культури для проведення "референдуму" та особисто позитивно проголосував за відповідне рішення ради.

"За активного сприяння вказаного посадовця, у період з 7 по 11 травня 2014 року, на території смт. Миронівський на підставі підписаного ним рішення сільської ради ініціативною групою з числа невстановлених досудовим слідством осіб у вказаному приміщенні організовано "виборчу дільницю" та проведено так званий "референдум", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Володимиру Заману в державній зраді.

Як писало РБК-Україна раніше, у лисптопаді покуратура Автономної Республіки Крим (АРК) спільно з працівниками Служби безпеки України затримали громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.