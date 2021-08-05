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У Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР"

Автор: РБК-Україна

У Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР". Поліцейські зібрали неспростовні докази незаконного засудження ним громадянки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Слідством встановлено, що у 2017 році 64-річний чоловік, незаконно будучи "суддею" у незаконно створеному судовому органі, визнав цивільну жительку винною у низці злочинів. Зокрема, зберіганні, перевезенні, передачі і контрабанді вибухових речовин для здійснення теракту і виніс "покарання" у вигляді позбавлення волі на термін 5 років і 6 місяців", - йдеться в повідомленні.

Під час незаконного слідства жінку силою змусили зізнатися у злочинах. Вона два роки перебувала в СІЗО, після чого була відправлена у виправну колонію.

Наприкінці 2017 р. жінка, у зв'язку з обміном полоненими, була звільнена і повернута в Україну, де змогла дати свідчення.

Повідомляється, що "судді" заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що суд у Чехії посилив вирок білоруському бойовику "ДНР". Йому дали 21 рік в'язниці.

Також нещодавно затримали колишнього "депутата" окупантів на Донбасі, який створив "конституцію ЛНР".

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