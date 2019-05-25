ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі правоохоронці виявили майстерню з ремонту та переробки зброї

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 22:56
У Запоріжжі правоохоронці виявили майстерню з ремонту та переробки зброї
Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість деталей та комплектуючих для вогнепальної зброї

У Запоріжжі співробітники Національної поліції в одній із квартир виявили підпільний цех, який займався ремонтом та переробкою вогнепальної зброї, де було вилучено зброю, комплектуючі, приладдя та інструменти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронцями була отримана інформація про функціонування підпільного цеху на території міста. Під час перевірок правоохоронці змогли встановити особу, що причетна до організації, а також місцезнаходження. 

"За місцем мешкання раніше судимого чоловіка 1975 року народження було вилучено пістолет "PERFECTA" з ознаками переробки, пістолет без маркування з ознаками переробки, револьвер "Сафарі" з ознаками переробки, 5 УЗРГМ, 38 заглушок від гранат Ф-1, глушник, магазини для автомата та пістолетів різних моделей, інші комплектуючі до зброї, гільзи від патронів різного калібру, прилад для зміни серійних номерів зброї, інструмент для ремонту та переробки зброї, близько 150 грамів пороху", - повідомили в Нацполіції.

Усі вилучені речі були направлені для проведення експертиз. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику, а також триває розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) ККУ.

 

Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї та вибухівки. У селищі Містки Сватівського району правоохоронці у гаражі 58-річного чоловіка виявили арсенал зброї

Нацполіція отримала новий вид зброї У Запоріжжі обвинувачений вчинив самогубство у суді
Новини України Запоріжжяоружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся