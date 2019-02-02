В Донецькій області засудили бойовика "ДНР" до 9,5 років

Бойовик проходив військову службу у "ДНР" з 2015 року

Славянский городской суд Донецкой области приговорил боевика террористической организации "ДНР", который является жителем города Горловка (Донецкая область) до 9,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в марте 2015 года мужчина по собственному решению вступил в ряды вооруженного формирования террористов "ДНР", где был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса.

"Находясь в составе бандформирования, с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе н.п. Зайцевое Бахмутского района Донецкой области, где 09.03.2018 года был задержан с автоматом Калашникова АК-74, снаряженным патронами к нему", - сообщили в штабе ООС.

Боевик был признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

"Приговор вступил в законную силу", - добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдался полицейским. Женщина рассказала, что в декабре 2018 года покинула ряды боевиков и желает вернуться на подконтрольную украинскую территорию.