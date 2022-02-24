У Донецькій області окупанти намагалися прорвати оборону: знищено три танки противника
Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону в Донецькій області. Українські військові відбили атаку і знищили три танки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об'єднаних сил використовували ПТРК NLAW. Як повідомляє штаб ООС, знищено три танки ворога", - йдеться в повідомленні.
Зараз бої йдуть в районі населеного пункту Піщевик в Донецькій області.
Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що активні бої дії ведуться за Гостомельський аеродром, А також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.