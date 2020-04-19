У Донецькій області в одному з храмів Великдень зустрічали з порушенням правил карантину

У ніч на 19 квітня у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (Московський патріархат) в Донецькій області на Великоднє богослужіння прийшли віряни, більшість з яких не мали засобів захисту від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію на каналі Лаври в Youtube.

Як видно на відео, парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато хто був без рукавичок і захисних масок. Священники також не виконували правил карантину та вели богослужіння як зазвичай.

Нагадаємо, раніше в МВС попереджали, якщо в храми на Великдень піде хоча б десята частина вірян, буде спалах коронавірусу. За даними силовиків, минулого року в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйона українців. Якщо в цьому році в церкві прийде принаймні 10%, то в Україні може бути масштабний спалах коронавірусу.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців відзначати свята вдома. За словами глави держави, велике скупчення людей на Великдень призведе до появи хвилі захворюваності, коли буде інфіковано від 2 до 10% населення. Зеленський зазначив, що така статистика поставить медиків перед вибором, кого лікувати, як це сталося в Італії.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що митрополити Онуфрій і Антоній госпіталізовані під чужими іменами з коронавірусів. При цьому зазначалося, що Онуфрій не проводитиме пасхальну літургію. В УПЦ МП цю інформацію заперечили.