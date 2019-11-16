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У Донецькій області виявили схрон з гранатометами

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 09:38
У Донецькій області виявили схрон з гранатометами
Фото: виявлені боєприпаси (facebook / pressjfo.news)

Військові вилучили 3 гранатомети та інші боєприпаси

Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил виявили в Чермалику (Донецька область) схрон з боєприпасами та гранатометами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час виконання бойового завдання нацгвардійці зі складу ООС, спільно зі співробітниками Служби безпеки, виявили схрон з гранатометами та боєприпасами у підвалі одного з житлових будинків.

Військові вилучили зі схрону три гранатомети РПГ-22, майже 200 набоїв калібру 5,45, чотири тротилові шашки, 11 зарядів до підствольного гранатомета та інші боєприпаси.

"За даним фактом Волноваським відділом поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України, а саме - замах на злочин та терористичний акт, що створює небезпеку для життя та здоров’я людини", - додали у штабі.

У Донецькій області виявили схрон з гранатометами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Авдіївці правоохоронці виявили схрон боєприпасів на території колишнього учбового комбінату. Правоохоронці виявили та вилучили 7 гранатометів РПГ, 6 гранат РГД-5с запалами та 1200 набоїв до автоматичної зброї. Приховав арсенал 33 річний місцевий житель.

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