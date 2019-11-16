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В Донецкой области обнаружили схрон с гранатометами

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 09:38
В Донецкой области обнаружили схрон с гранатометами
Фото: обнаруженные боеприпасы (facebook / pressjfo.news)

Военные изъяли 3 гранатомета и другие боеприпасы

Военнослужащие из состава Объединенных сил обнаружили в Чермалыке (Донецкая область) схрон с боеприпасами и гранатометами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во время выполнения боевого задания нацгвардейцы из состава ООС, совместно с сотрудниками Службы безопасности, обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами в подвале одного из жилых домов.

Военные изъяли из схрона три гранатомета РПГ-22, почти 200 патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы.

"По данному факту Волновахским отделом полиции внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, а именно - покушение на преступление и террористический акт, что создает опасность для жизни и здоровья человека", - добавили в штабе.

В Донецкой области обнаружили схрон с гранатометами

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке правоохранители обнаружили схрон боеприпасов на территории бывшего учебного комбината. Правоохранители обнаружили и изъяли 7 гранатометов РПГ, 6 гранат РГД-5 с запалами и 1200 патронов к автоматическому оружию. Припрятал арсенал 33 летний местный житель.

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Новости Украины Донецкая областьСхронбоеприпасы
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