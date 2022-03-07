В Донецькій області за ніч двоє осіб отримали поранення, - голова ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка в Telegram .

"За ніч з 6 на 7 березня надійшла інформація про ще 2 поранених: 1 у Валер'янівці і 1 у Зачатівці", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку російського вторгнення постраждали 279 жителів Донецької області. За цей час загинули 55 цивільних без урахування убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі. Точний підрахунок у цих містах поки провести неможливо через постійні обстріли.