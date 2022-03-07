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В Донецькій області за ніч двоє осіб отримали поранення, - голова ОДА

Автор: Наталія Юрченко

Ворожі війська подовжують обстрілювати мирних жителів Донецької області. В ніч на 7 березня поранення в результаті російських атак отримали щонайменше двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОДА Павла Кириленка в Telegram.

"За ніч з 6 на 7 березня надійшла інформація про ще 2 поранених: 1 у Валер'янівці і 1 у Зачатівці", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку російського вторгнення постраждали 279 жителів Донецької області. За цей час загинули 55 цивільних без урахування убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі. Точний підрахунок у цих містах поки провести неможливо через постійні обстріли.

Також сьогоднішньої ночі російські окупанти обстріляли житлові райони Миколаєва та Чернігова.

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