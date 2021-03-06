"Донецькоблгаз" відмовився відновити поставки на теплові об'єкти
Компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". Компанія відмовляється постачати газ поки не вирішене питання щодо заборгованості.
Компанія стверджує, що дотримується вимог українського законодавства.
"ПАТ "Донецькоблгаз" зобов’язано дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема порядку обмеження розподілу природного газу у випадку відсутності у підприємства ТКЕ діючого постачальника природного газу", - заявили в облгазі.
В "Донецькоблгазі" також закликали "Нафтогаз" та "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію з заборгованістю та "не ставити під загрозу життя та здоров’я мешканців Донецької області".
Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" сьогодні припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. У "Нафтогазі" закликали компанію відновити постачання газу та вирішити ситуацію з боргами за допомогою "Меморандуму про взаєморозуміння".