ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Донецькоблгаз" відмовився відновити поставки на теплові об'єкти

Новость на русском → Донецька область, Субота 06 березня 2021 22:08
"Донецькоблгаз" відмовився відновити поставки на теплові об'єкти Фото: опалення (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". Компанія відмовляється постачати газ поки не вирішене питання щодо заборгованості.

Про це йдеться в заяві на сайті "Донецькоблгазу".

Компанія стверджує, що дотримується вимог українського законодавства.

"ПАТ "Донецькоблгаз" зобов’язано дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема порядку обмеження розподілу природного газу у випадку відсутності у підприємства ТКЕ діючого постачальника природного газу", - заявили в облгазі.

В "Донецькоблгазі" також закликали "Нафтогаз" та "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію з заборгованістю та "не ставити під загрозу життя та здоров’я мешканців Донецької області".

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" сьогодні припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. У "Нафтогазі" закликали компанію відновити постачання газу та вирішити ситуацію з боргами за допомогою "Меморандуму про взаєморозуміння".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донецкая область газ теплоснабжение
NEWS
ДТП з українцями в Польщі: частина громадян повертається в Україну
ДТП з українцями в Польщі: частина громадян повертається в Україну
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"